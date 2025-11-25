Urban Art in Aistaig: Wie ein trister Tunnel jetzt Werbung fürs Dorf macht

Grund- und Jugendkunstschule hatten vorgelegt, jetzt vollendet Konstantin Viktor Müller mit launigen Bildern die Gestaltung der Unterführung im Oberndorfer Teilort.
Bereits im Juni 2024 hatten begabte und fleißige Schüler der Aistaiger Grundschule und der Jugendkunstschule erfolgreich Hand angelegt, um der tristen Aistaiger Bahnunterführung auf einer Seite Farbe und Leben einzuhauchen. Jetzt gibt es erneut erfreuliche Gründe, die Stufen hinabzusteigen. Im von vielen ungeliebten Tunnel unter der Bahnlinie sind nun zusätzlich neu gestaltete Wände zu bewundern.