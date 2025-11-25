Urban Art in Aistaig: Wie ein trister Tunnel jetzt Werbung fürs Dorf macht

Grund- und Jugendkunstschule hatten vorgelegt, jetzt vollendet Konstantin Viktor Müller mit launigen Bildern die Gestaltung der Unterführung im Oberndorfer Teilort.

Bereits im Juni 2024 hatten begabte und fleißige Schüler der Aistaiger Grundschule und der Jugendkunstschule erfolgreich Hand angelegt, um der tristen Aistaiger Bahnunterführung auf einer Seite Farbe und Leben einzuhauchen. Jetzt gibt es erneut erfreuliche Gründe, die Stufen hinabzusteigen. Im von vielen ungeliebten Tunnel unter der Bahnlinie sind nun zusätzlich neu gestaltete Wände zu bewundern.

Ein Hingucker Der langgehegte Wunsch des Aistaiger Ortschaftsrates ging damit in Erfüllung. Man freut sich darüber, dass man mit Konstantin Viktor Müller einen Graffiti-Künstler verpflichten konnte, der auch die gegenüberliegende Wand in ein Kunstwerk verwandelte, das auch noch in vielen Jahren ein Hingucker für die Passanten sein wird.

Konstantin Viktor Müller ist ein zeitgenössischer Expressionist, der seine Jugend in Oberndorf verbracht hat, und dessen Werke unter anderem den Turm des „Aquasol“-Freizeitbads in Rottweil zieren. Der gelernte Mediengestalter benötigte zehn Tage, um die von den Aistaiger Vereinen und Institutionen zur Verfügung gestellten Vorlagen mit eigenen Ideen stimmig umzusetzen und auf die 50 Meter lange Tunnelwand zu übertragen.

Einblick ins Gemeindeleben

So sind nun alle Aistaiger Vereine hier verewigt. Auch die Kirche, die Feuerwehr und das Rathaus samt Gemeindewappen fehlen nicht. Die intensiven Farben wirken in der Unterführung nicht grell, sondern vermitteln ein stimmungsvolles Bild der verschiedenen Motive ab und animieren den Passanten zum Stehenbleiben und Betrachten.

Der Künstler vor seinem Lieblingsmotiv, der evangelischen Kirche. Foto: Wagner

Auch Bürgermeister Mathias Winter hatte sich eingefunden. um zusammen mit Ortsvorsteher Frank Ade, Ortschaftsrätin Sonja Helber und Rolf Helber, der mit seinen Mitarbeitern die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten zur besten Zufriedenheit von Konstantin Müller erledigt hatte, die neue Aistaiger Kunstmeile zu betrachten. Viel Lob gab es für den Künstler, der gerne Kommentare und Erklärungen zu den Bildern gab.

Ortsvorsteher Frank Ade freut sich nicht nur über das äußerst gelungene Werk, sondern auch über die Bereitschaft der Aistaiger Bürger und Vereine, die einen Betrag von insgesamt 8000 Euro gespendet hatten, um die Unterführung zu einem ganz besonderen Ort zu machen. Sein besonderer Dank galt auch der ortsansässigen Firma Helber die für einen großen Teil der ihr zustehenden Honorare verzichtet hatte.

Bleibt zu hoffen, dass die Aistaiger Bürger in Zukunft bei der Überquerung der stark befahrenen Stuttgarter Straße nicht den einfachen, aber gefährlichen Weg über die Fahrbahn, sondern den sicheren und jetzt wunderschönen Weg durch die neu gestaltete Unterführung wählen.