2 Gar nicht so leicht – auch das Tellerschleppen will geübt sein... Foto: Siegmeier

Es ist eine Welturaufführung, die die Musicalakademie der "Talentwerkstatt 43" im Festsaal der Gymnasien auf die Bühne bringt. Das Musical "Alice im Wunderland" feiert am 9. September Premiere.















Rottweil - "Wunderbar, das Leben ist so wuuuunderbaaaar", schallt einem beim Betreten des Festsaals der Gymnasien entgegen. Die Proben für "Alice im Wunderland" laufen auf Hochtouren, die Premiere ist nicht mehr fern. Begeisterung und Vorfreude stehen den Akteuren ins Gesicht geschrieben.

Nachdem es im Probenbetrieb bedingt durch Corona immer wieder Zwangspausen gab und die Premiere um ein Jahr verschoben werden musste, kann es nun endlich losgehen.

Viele fleißige Hände

Man darf staunen, was die Akteure auch heuer wieder auf die Beine gestellt haben. Denn sie haben nicht nur ihre Rollen perfekt einstudiert, sondern viele fleißige Hände haben auch geholfen, die Kulissen zu bauen, die Requisiten zu besorgen, Kostüme zu nähen und die richtigen Tricks und Effekte zu inszenieren, damit der Festsaal der Gymnasien auch zu einem wahren Wunderland wird. Man darf gespannt sein.

Eines ist aber schon mal klar: Es wird bunt. Ein Blick in die AMG-Turnhalle verrät das sofort. Die gesamte Halle ist voller bunter Kostüme und Requisiten. Flamingos und mehr warten auf ihren Einsatz.

Mehr als 50 Akteure auf der Bühne

Auf der Bühne werden die einzelnen Szenen akribisch geprobt. Mathias Weibrich, Jochen Hermann, Birgit Wagner-Ruh und Janina Ruh geben Anweisungen und Tipps. Mehr als 50 Personen aller Altersgruppen stehen bei der Produktion auf der Bühne.

Musik und Texte für das Musical stammen aus der Feder von Shay Cohen (Musik) und Mathias Weibrich (Text). Die beiden haben das Musical aber nicht am Disneyfilm, sondern am Originalbuch von Lewis Caroll aus dem Jahr 1865 orientiert.

Klassiker der Weltliteratur

Die Geschichte von "Alice im Wunderland" zählt zu den Klassikern der Weltliteratur. Unzählige Male wurde sie verfilmt, unter anderem von Walt Disney. Auch einige Musicalproduktionen gibt es. Doch das hat Shay Cohen und Mathias Weibrich nicht davon abgehalten sich an eine eigene Produktion zu wagen. "Wir haben uns bei den Figuren ans Buch gehalten", betonen sie.

Bereits im Jahr 2013 haben sie das fertige Werk, das sie im Jahr 2006 begonnen hatten, in Berlin präsentiert. "Die Resonanz war super, aber für ein Stadttheater hat das Stück zu viele Rollen", bedauert Weibrich.

Viele Gesangstalente

Für die Musicalakademie in Rottweil indes passte alles perfekt, denn hier gab es ganz viele Gesangstalente, die eine Rolle haben wollten – die einen eine größere, andere eine kleinere. Aber ist es nicht ein Wagnis, eine Thematik aufzugreifen, die bereits vielfach musikalisch aufbereitet wurde?

"Wir verfolgen mit unserem Musical ein anderes Ziel als reine Kinderunterhaltung", erklärt Mathias Weibrich. Gerade in dieser Zeit passe der Stoff sehr gut, geht es doch darum zu zeigen, dass es an jedem Einzelnen und seiner Einstellung liege, wie er die Welt sieht. "Wir können von Alice lernen, dass in uns die Welt ist, in der wir sind", so Weibrich. Das Musical regt also durchaus zum Nachdenken an. "Als Erwachsener kann man an einigen Stellen schon ins Grübeln kommen – das ist so gewünscht", so Weibrich.

Karten für die Premiere

Und bis am Freitag, 9. September, um 19.30 Uhr der Premierenvorhang fällt, wird noch eifrig geprobt. Für alle Aufführungen, auch für die Premiere und die beiden Termine am Stadtfestwochenende gibt es noch Karten – am Auftaktwochenende sogar mit zehn Prozent Ermäßigung für Familientickets, die direkt bei Birgit Wagner-Ruh unter Telefon 0160/90 95 27 09 gebucht werden können.

Weitere Aufführungen gibt es bis Ende Oktober freitags bis sonntags. Die genauen Termine samt Preisen und Sonderkonditionen, unter anderem auch für Schulklassen, sind unter www.talentwerkstatt43.de zu finden.

Karten gibt es unter www.reservix.de und bei allen bekannten Vorverkaufs-stellen, wie dem Schwarzwälder Boten, der Volksbank Rottweil und der Buchhandlung Klein.