Uraufführung in Lahr: „Odilia“-Musical sorgt für Begeisterung

Die junge Odilia, hier bei ihrer Taufe, wurde von Elea Strätz verkörpert. Foto: Endrik Baublies Im proppenvollen Lahrer Parktheater gab es eine ungewöhnliche Uraufführung – ein Musical mit religiösem Einschlag.







Grundlage des Musicals „Odilia – Wunder gescheh’n für den, der glauben kann“ ist eine Legende aus dem 10. Jahrhundert, die auf der Lahrer Bühne in diese Handlung umgemünzt wurde: Odilia (ca. 660 – 720) wird blind auf der Hohenburg (Obernai) geboren. Da der Vater Eticho (Jess Haberer) das Kind töten lassen will, gibt die Mutter Bereswinde (Gabi Seitz-Barbo) es in ein Kloster. Während der Taufe durch Bischof Erhard von Regensburg (Karlheinz Barbo) wird Odilia (als Kind gespielt von Elea Strätz) sehend.