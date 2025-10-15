Die Geschichte von Mesut Özil hatte schon immer etwas Filmreifes. Jetzt wird die Geschichte des Fußball-Weltmeisters als Theaterstück aufgeführt. Autor und Hauptfigur verbindet einiges.
Bremen - In Bremen wurde Mesut Özil einst zum Fußball-Nationalspieler. Und nach Bremen kehrt Özil an diesem Donnerstag zumindest als Bühnenfigur zurück. Im Kleinen Haus des Bremer Theaters wird ein Stück uraufgeführt, das von Aufstieg und Abkehr des begnadeten Fußballers in den vergangenen Jahren erzählt: vom Weltmeister und Integrationssymbol in Deutschland zu einer Art "Posterboy" türkischer Nationalisten, wie es der Autor Akin Emanuel Şipal nennt.