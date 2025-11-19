Uraufführung beim Jahreskonzert: „Stadt der Flößer“ lässt Schiltachs Geschichte musikalisch aufleben

Das Jahreskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach feiert das Jubiläum „750 Jahre – die Stadt der Flößer“ in der Friedrich-Grohe-Halle.
Als „bleibende Erinnerung“ an ihr 750-jähriges Jubiläum hat Schiltach die Komposition „Stadt der Flößer“ an den Komponisten Mathias Gronert aus Wolfach vergeben, erklärte Bürgermeister Thomas Haas. Der Dirigent, Blasmusiker und Komponist mit eigenem Musikverlag in Hornberg kennt die enge Verbindung der Stadt zur Flößerei und konnte ihr die festliche Musik zu fließendem Wasser, mächtigen Baumstämmen und ihren Flößen maßgeschneidert aufs Fachwerk komponieren.