Uraufführung am Sonntag: Das zeichnet die neue Geschichte über Artus am Theater BAAL in Altenheim aus

Das Kinder-und Jugendtheaterfestival „Allez Hop!“ beginnt am Sonntag, 11. Januar, mit dem Stück „Der kleine König Artus – Le petit roi Arthur“. Unsere Redaktion hat die Proben besucht.
Das Licht geht aus, die Musik geht an, drei tanzende Figuren erscheinen. Die erste Szene des bilingualen Theaterstücks „Der kleine König Artus – Le petit roi Arthur“ spielt sich im Wald ab, wo der Zauberer Merlin (Lena Sophie Knapp) den kleinen König Artus (Tom Salminen) und dessen französischen Halbbruder Arthur (Clement Labopin) zusammenführt – sie sollen gemeinsam zum Ritter werden.