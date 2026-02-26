Urabstimmung ausgezählt: Piloten stimmen bei Lufthansa-Tochter Cityline für Streik

Im Lufthansa-Konzerns droht der nächste Streik. In einer Urabstimmung haben die Piloten der kleinen Regionaltochter Cityline eindeutig für einen Arbeitskampf gestimmt.
Frankfurt/Main - Im Lufthansa-Konzern hat sich ein weiterer Teil der Pilotenschaft streikbereit gemacht. Eine Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ergab bei der Tochter Lufthansa Cityline eine Zustimmung von 99 Prozent der abgegebenen Stimmen für einen möglichen Arbeitskampf. An der Abstimmung beteiligten sich laut der Gewerkschaft 95 Prozent der aufgerufenen Mitglieder.