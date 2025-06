Upskirting: Fotos unterm Rock: Österreicher am Ballermann festgenommen

Fotos unterm Rock: Österreicher am Ballermann festgenommen

1 Am Ballermann ist in der Hauptsaison immer allerhand los. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa Das sogenannte Upskirting wird in Spanien als sexuelle Aggression eingestuft. Einem Österreicher, der auf Mallorca dieser Tat beschuldigt wird, droht nun eine Haftstrafe.







Palma - Ein Österreicher ist auf Mallorca festgenommen worden, weil er einer Frau gegen deren Willen unter dem Rock fotografiert haben soll. Der Vorfall habe sich an der Playa de Palma im Südwesten der spanischen Urlaubsinsel ereignet, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige befinde sich bis zur Vorführung beim Untersuchungsrichter in Gewahrsam, hieß es in der Mitteilung.