Upper Saw Festival: Wie Dotternhausen Epizentrum des Rocks werden will

1 “Vanish“ aus Stuttgart sind eine von sieben Rock- und Metalbands, die beim „Upper Saw Festival“ auftreten. Foto: Vanish

Zum dritten Mal steigt am Samstag, 21. September, das „Upper Saw Festival“ in der Dotternhausener Festhalle. Der Rockclub Zollernalb, der sich eigens für dieses Festival vor zwei Jahren gegründet hat, zählt mittlerweile um die 50 Mitglieder.









Langsam aber sicher ist Dotternhausen dabei, sich zum Mekka der Rockmusik im Zollernalbkreis zu mausern. Schuld daran ist der Rockclub Zollernalb, de sich vor X Jahren gegründet hat. Sinn und Zweck war damals, so erzählt die Vorsitzende Carina Schick, Rockkonzerte auszurichten, bei denen die Szene zusammenkommen kann. So machen sich bestimmt einige Fans von Rock- und Metalmusik am Samstag, 21. September, ein Kreuz in den Kalender, wenn in der Dotternhausener Festhalle zum dritten Mal das „Upper Saw Festival“ steigt.