Upcycling aus Hochemmingen Lisa Vöhringer verwandelt Müll in Designobjekte

Der Rohstoff, aus dem bisweilen Ohrringe sind. Ohrhänger aus Kronkorken nämlich standen ganz am Anfang ihrer eigenen Kunst-Geschichte. In Berlin hatte Lisa Vöhringer vor einer alten Szene-Kneipe zuvor eine Art Teppich aus Kronkorken entdeckt – "dass Kronkorken so unterschiedlich und interessant aussehen konnten, war mir bislang nicht bewusst gewesen und so fing mit einem Paar Ohrringe aus Kronkorken alles an..."

Heute ist ihr Repertoire aus Müll, der zum Designobjekt avancierte, schier unerschöpflich. Nur einen kleinen Teil davon hat sie für den Pressetermin mit dem Schwarzwälder Boten auf dem Esstisch der Familie zu einer kleinen Ausstellung arrangiert: Notizbücher aus alten Schallplatten, Gürtel und Geldbeutel aus ehemaligen Fahrradschläuchen, Ohrringe aus Kaffeekapseln oder Ketten aus Muttern. Entstanden ist all das zunächst in ihrer Fantasie, dann in der kleinen Werkstatt, die sich die zweifache Mutter in dem kleinen Einfamilienhaus in Hochemmingen eingerichtet hat, das sie mit ihrem Mann, ihren Söhnen sowie Hund und Katze bewohnt. Die Kreativität ist auch gleich mit eingezogen: An der Wand hängt ein Bild – die Künstlerin war ihre Mutter, auf der Fensterbank steht das winzige Zuhause eines Weihnachtswichtels (natürlich im besten Upcycling-Sinne selbst gemacht) und über dem Esstisch eine Lampe, die die junge Künstlerin mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls selbst gebaut hat.

Obgleich es für sie selbst die pure Selbstverständlichkeit ist, freut sie sich noch immer an der Erkenntnis ihrer Kunden, wenn diese beispielsweise einen ihrer Ohrhänger bewundern und nach ihren Kenntnissen als Goldschmiedin, die sie doch sicherlich sei, fragen. "Das sind Muttern?" Nicht selten umspielt ein nachdenkliches Lächeln dann die Lippen der Verblüfften. "Das liegt bei mir in der Schublade – und ich habe nie gedacht, dass das hübsch sein könnte!"

O doch, es kann! Denn auch wenn es Wegwerfprodukte und Müll sind, die Lisa Vöhringer verwertet, so sieht das Ergebnis, nachdem es ihre kleine Manufaktur durchlaufen hat, mitnichten nach einer zusammen geschusterten Notlösung aus: Sorgfältig wurden messing- und silberfarbene Muttern zu Schmuckstücken für Ohr oder Dekolleté verarbeitet, den Gürteln sieht man ihr erstes Leben als Fahrradschlauch höchstens noch auf den zweiten Blick beim Erhaschen eines Flickens oder eines "Schwalbe"-Aufdrucks an, von den Kaffeekapseln, Schallplatten oder Kronkorken fehlt bisweilen sogar beinahe jede Spur.

Upcycling, also die Ver- und vor allem Aufwertung von "Abfall", liegt der Kunsthandwerkerin am Herzen und geht bisweilen sogar so weit, dass sie beispielsweise nur kaputte Schallplatten für die Herstellung ihrer Schmuckstücke, Accessoires oder Schalen verwendet. Vorher erwärmt, werden sie beispielsweise zu Schalen geformt und nicht selten landet so die "erste eigene Platte" als stylishe Schlüsselablage plötzlich wieder mitten im Leben oder baumelt am eigenen Handgelenk in Form eines breiten, aber ungeheuer leichten Armreifs. Auch was dann noch übrig bleibt, ist zum Wegwerfen viel zu schade – Reststücke der Platten, die als Schmuck herhalten, werden mit der kleinen CNC-Fräsmaschine in der Werkstatt im Obergeschoss des Wohnhauses dann schon mal zu außergewöhnlichen Postkarten oder hübschem Christbaumschmuck geschnitten.

Selbst der Name des Labels ist hier – irgendwie – Programm

"Ersterbende Erinnerung" – das bedeutet der Name ihres Labels "Morendo Memoria" übersetzt. "Ich muss gestehen, das kann sich keiner merken", gibt Lisa Vöhringer zu und lacht herzlich. Aber auch der Name ist quasi ein Upcycling-Produkt: Einst war das der Arbeitstitel für eine entstehende Band – "ich hatte mich als einzige mit Grafikerfahrung um die Domain gekümmert. Aber aus der Band wurde nichts". Aus der Domain, die nun ein Abfallprodukt war, offenbar schon: Sie wurde zum digitalen Zuhause einer kleinen, aber feinen Manufaktur auf der Ostbaar, die das Zeug zum Kultlabel hat – und das hat man zwischenzeitlich auch längst beim Fernsehen erkannt.

Ihre Mission, die nachhaltige Kunstform mit der Schaffung der ersten Upcycling-Messe "Frei-Cycle" in Freiburg auch in den Schwarzwald zu bringen, ist längst erfolgreich beendet, und auch der Pop-Up-Store "Die Nische" in Freiburg kommt zwischenzeitlich ohne sie aus. Doch ganz wie die Rohstoffe ihrer Kunst entdeckt auch die Künstlerin selbst sich immer wieder neu: Jetzt gibt sie ihr Wissen gerne auch als Upcycling-Künstlerin, DIY-Bloggerin und Workshopleiterin weiter – und am kommenden Dienstag, 15. Dezember, tut sie das um 12 Uhr sogar im Fokus der Fernsehkameras der Sendung "ARD-Buffet".