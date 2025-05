„Up the Hill“ in Albstadt: Sogar der Regen kam Albside gelegen

„Up the Hill“ in Albstadt

9 Noch sind sie frisch: die Starter des Laufs über 25 Kilometer beim Start in Margrethausen. Foto: Horst Schweizer

490 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Samstag in Margrethausen zum Laufevent „Up the Hill“ des Vereins Albside angetreten.









Link kopiert



„ Es war die dritte Auflage von „Up The Hill“, die der Verein Albside, selbst erst zehn Jahre alt, ausrichtete, und der bis dato erfolgreichste. Waren im Vorjahr bei bestem Wetter 119 Teilnehmer auf die 25,8 Kilometer lange Strecke gegangen, so traten diesmal 250 Starter aus der ganzen Region an – die Überlegung von Albside, dass es im Bereich Trailläufe eine Marktlücke auf der Südwestalb gebe, hat sich als richtig erwiesen. „Wir waren diesmal sehr schnell ausgebucht, was wir nicht erwartet hätten“, strahlte Vereinschef Sven Schairer am Samstag.