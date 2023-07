Die Stadt Lahr will konsequenter und verstärkt gegen unzulässige Nutzungen im Außenbereich vorgehen. Einzelheiten stellten Bürgermeister Tilman Petters und Martin Gruninger (Abteilungsleiter Bauordnung) im Ortschaftsrat Kippenheimweiler dar.

Beide stellten zunächst unmissverständlich klar: Außerhalb land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, was per Gesetz so genannte „privilegierte“ Bereiche sind, ist die Außenbereichsnutzung nur äußerst eingeschränkt möglich. So genannte „wilde“ Nutzungen wurden seitens der Stadt Lahr über viele Jahre hinweg geduldet, nun seien jedoch verschiedene korrigierende Schritte geplant.

Bestehende Kleingartenanlagen, so etwa auch die die rund 40 Jahren alten Wylerter Areale „Kirchenfeld“ und „Niedermatten“ wurden dagegen vor Jahren eigens geschaffen, weil ein enormer Bedarf dafür gesehen wurde. Hier gelte zwar die städtische Kleingartenverordnung. Doch rechtlich betrachtet, seien auch diese Anlagen nicht komplett abgesichert, betonte Gruninger.

Im ersten Paket sind auch zwei Wylerter Anlagen enthalten

Daher plant die Stadt, in mehreren Tranchen über wünschenswerte Areale Bebauungspläne zur rechtlichen Sicherung zu legen. Da diese Verfahren allerdings aufwendig und kostenintensiv sind, muss ein entsprechender Zeitrahmen eingeplant werden. In einem ersten Paket sind fünf Bereiche enthalten, darunter auch die zwei Wylerter Anlagen, für die Pläne aufgestellt werden sollen.

Personalsituation im Stadtplanungsamt hat sich gebessert

Da die personelle Situation im Stadtplanungsamt zuletzt verbessert wurde, soll auch dies zur möglichst zeitnahen Bearbeitung der Thematik beitragen. Petters und Gruninger verdeutlichten: „Wir wollen nicht gegen die bestehenden Kleingärten vorgehen, wohl aber gegen illegalen Hüttenbau wie beispielsweise am Mietersheimer Berg. Meterhohe Einfriedungen, Stacheldraht, Pools, Unterkellerung, Mauern, Gewächshäuser, großangelegte Grundstücksnutzung mit Wohnmöglichkeiten und allem technischem Schnickschnack – das geht nicht.“

Ein Rat hat ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit

Die Verwaltung musste sich aus dem Ortschaftsrat mehrfach deutliche Kritik gefallen lassen. Gefühlt werde die Baubehörde kaum tätig, kontrolliere sich wild ausbreitende Außenbereichsnutzung nicht, lauteten Vorwürfe. Martin Gruninger erwiderte, die Behörde gehe nach Verhältnismäßigkeit vor. Öffentlich trete man dadurch allerdings kaum größer in Erscheinung. Thomas Schlenker (Freie Wähler) riet: „Man sollte lieber die ganz großen Themen mal angehen. Diese Regelung trifft gefühlt die Kleinen, ich habe ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit.“

Manfred Woitassek (CDU) sah vor allem das Problem der Verdichtung mit enger Bebauung in den Kleingartenanlagen. „Ich will niemand den Spaß verderben, aber das ist gefährlich“, sagte er. Stephan Hurst (SPD) appellierte, „mit Fingerspitzengefühl“ vorzugehen, während Gemeinderat Eberhard Roth (Freie Wähler) im Ortsteil „eher keine schweren Verstöße“ sah. Die Frage stelle sich, welche Nutzung in den Kleingartenanlagen konkret zugelassen werde. Auch Roland Siefert (Freie Wähler) mahnte: „Wir können nicht hingehen und nach 40 Jahren alles an Kleingärten einkassieren.“

Letztlich befürwortete der Rat das vorgeschlagene Verwaltungsvorgehen einhellig.