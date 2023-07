Wie mehrfach berichtet, möchte die Stadt künftig verstärkt gegen die unzulässige Nutzung des Außenbereichs vorgehen. Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Montag, 17. Juli, bei der eigentlich über das Thema beraten werden soll, hat eine Leserin einen anonymen Brief unter anderem an die Presse geschickt.

Darin greift sie die Verwaltung an und fragt etwa, warum die Stadtplanung den Wildwuchs über Jahre zugelassen habe. Zudem bemängelt sie, dass in der Sache keine Gleichbehandlung stattfinde. Konkret nennt die Lahrerin in ihrem Brief mehrere Beispiele, bei denen die Stadtverwaltung bewusst wegschauen soll. Dabei geht es sowohl um öffentliche als auch private Anwesen.

Auch im Rathaus liegt das Schreiben der Frau, die nach eigenen Angaben selbst Besitzerin einer „geduldeten Hütte im Außenbereich“ ist, vor. Am Montag es auf LZ-Anfrage noch keine Stellungnahme zu dem Thema. Auffallend: Am Morgen stand der Punkt „Unzulässige Außenbereichsnutzung“ noch auf der Tagesordnung , am Abend fehlte er im Ratsinformationssystem.