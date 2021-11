1 Die Lörracher Landrätin Marion Dammann sagt: „Die französischen Kollegen verstehen unsere Politik der Freiwilligkeit nicht mehr.“ Foto: Landkreis Lörrach/Christoph Reichmann

An der kommunalen Basis wächst die Unzufriedenheit mit der Coronapolitik von Bund und Land. Jetzt fordert der Landkreis Lörrach klarere Vorgaben und eine Impfpflicht.















Lörrach - Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag hat sich die Lörracher Landrätin Marion Dammann (parteilos) mit einem dringenden Appell an den Landessozialminister Manne Lucha (Grüne) gewandt. In dem Schreiben, das auch die drei Oberbürgermeister von Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein sowie stellvertretend für den Sprengel der Schliengener Bürgermeister Christian Renkert unterzeichnet haben, fordert sie mehr Unterstützung bei der Intensivierung der Impfkampagne. Es genüge nicht, nur Impfteams zu schicken. Sie müssten auch schnell einsatzbereit sein.

Allerdings sei die vom Land als notwendig erachtete Impfquote von 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ohnehin auf diese Weise nicht mehr zu erreichen, erklärten die Kommunalpolitiker. Es solle daher die Einführung einer Impfpflicht in Erwägung gezogen werden. Sofern dies für alle Bürgerinnen und Bürger nicht verfassungskonform sein sollte, wird angeregt, die Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen, wie dies Frankreich bereits umgesetzt hat. Angesichts der aktuellen Zahlen begegne man im Umgang mit den Amtskollegen jenseits der französischen Grenze viel Ungläubigkeit über die deutsche Politik der Freiwilligkeit, schreibt Dammann.

Verstöße müssen sanktioniert werden können

Insgesamt herrscht zunehmende Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement des Landes. Bei der Formulierung neuer Vorgaben solle das Ministerium auch darauf achten, wie sie umgesetzt und nachgeprüft werden könnten. „Die Ortspolizeibehörden brauchen klare Regelungen, damit die Maßnahmen auch in ausreichendem Maße kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden können.“

Kritisch sehen die Kommunalpolitiker aus dem südwestlichsten Kreis des Landes auch den beschlossenen Verzicht auf eine genaue Kontaktnachverfolgung. Dies entlaste zwar die Gesundheitsämter, sei aber in der gegenwärtigen Phase stark steigender Infektionszahlen ein Risiko.

Besuchsverbot in Tuttlinger Kliniken

Das Landratsamt in Tuttlingen wies darauf hin, dass wegen der neuen Landesregelungen künftig keine Detailinformationen zu Ausbrüchen und Zusammenhängen von Infektionen mehr erteilt werden könnten. „Aufgrund der Umstellungen des Pandemiemanagements werden diese Daten und einige andere von uns nicht mehr erfasst“, teilte eine Sprecherin mit.

Derweil wurde wie in der ersten Phase der Pandemie nun wieder für die beiden Krankenhäuser in Tuttlingen und Spaichingen ein Besuchsverbot verhängt. Dies sei zur Entlastung der übervollen Stationen notwendig, sagte der Geschäftsführer der Klinken, Sebastian Freytag. „In begründeten Ausnahmefällen“, beispielsweise in der Sterbephase, „werden wir Besuche ermöglichen.“ Werdende Väter dürften bei der Geburt dabei sein, sofern sie das Klinikum nicht zwischendurch verließen und die 3-G-Regel einhielten.