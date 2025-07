Unzufriedenheit in Textilbranche: Mewa-Mitarbeiter aus Meißenheim streiken erneut

1 Rund 90 Mewa-Mitarbeiter haben sich am Streik in Meißenheim beteiligt. Foto: dietzefotografie Vier Wochen nach dem ersten Warnstreik haben die Beschäftigten von Mewa-Meißenheim erneut lautstark ihre Unzufriedenheit gezeigt.







Rund 90 Mewa- Kollegen beteiligten sich am zweiten Warnstreik und zogen in einem Demozug um den Betrieb, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde der Textilen Dienste Nachdruck zu verleihen. Darüber informiert die IG Metall in einer Pressemitteilung am Donnerstag. „Ich finde es großartig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen erneut so zahlreich Flagge zeigen“, so Daniel Schaub, Betriebsratsvorsitzender bei Mewa Meißenheim. „Das zeigt: Wir stehen zusammen – für faire Löhne, für unsere Altersteilzeit und für unsere Zukunft!“