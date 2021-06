Daten zur Coronapandemie Stuttgart liegt wieder über wichtiger Marke

In Baden-Württemberg werden die Corona-Regeln von diesem Montag an weiter gelockert. Manche Erleichterungen kommen erst, wenn die Inzidenz unter zehn liegt – und somit vorerst nicht in der Landeshauptstadt. Hier geht es zu den aktuellen Daten.