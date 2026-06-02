Unwetterwarnung: Warnung vor heftigen Gewittern im Zollernalbkreis
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Der DWD warnt vor heftigen Gewittern im Zollernalbkreis. (Symbolfoto) Foto: onw-images

Teils ziehen dunkle Wolken über dem Zollernalbkreis auf. Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Dienstagnachmittag.  

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt teils vor starken Gewittern, die am Dienstagnachmittag im gesamten Zollernabkreis niedergehen können. Von Südwesten ziehen demnach Gewitter auf. Dabei seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich, heißt es beim DWD.

 


Der Wetterdienst warnt vor Blitzschlag, herabstürzenden Ästen, umherfliegenden Gegenständen, vereinzelten, raschen Überflutungen von Straßen/Unterführungen, Aquaplaning und Hagelschlag. Den Aufenthalt im Freien sollte man vermeiden oder Schutz suchen.


Während derzeit in einigen Regionen des Kreises die Sonne scheint, ziehen anderswo, etwa bei Balingen, schon dunkle Wolken auf. 

 