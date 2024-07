Schwere Gewitter sollen am Freitagabend über Villingen-Schwenningen und den Schwarzwald-Baar-Kreis ziehen. Der Deutsche Wetterdienst hat daher eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Verhagelt es den Menschen in VS und Umgebung den Freitagabend? Danach sieht es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus. Dieser hat eine Warnung vor „starken Gewittern“ herausgegeben.

Demnach ziehen von Südwesten örtliche Gewitter auf. Es wird mit Sturmböen gerechnet, die Geschwindigkeiten um die 75 Stundenkilometer haben können. Außerdem droht Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 20 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie kleinkörniger Hagel.

Derzeit wird damit gerechnet, dass die Gewitter lediglich bis Freitag 19 Uhr andauern. Doch auch danach ist voraussichtlich bis Mitternacht mit Regenschauern zu rechnen.

Kein Regen am Wochenende

Die gute Nachricht: Am Samstag und Sonntag soll es in Villingen-Schwenningen und Umgebung nicht regnen. Für Samstag werden Höchsttemperaturen um die 20 Grad erwartet (sieben Sonnenstunden), am Sonntag klettern die Temperaturen auf 24 Grad bei zehn Sonnenstunden. Dagegen werden für Montag neue Gewitter erwartet.

Bereits am Donnerstag waren Gewitter für die Region erwartet worden. Gegen 17 Uhr war deshalb auch der Hagelflieger im Einsatz, der aber insbesondere im Landkreis Tuttlingen seine Runden flog. Unwetter hatte es jedoch keine gegeben.