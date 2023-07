Ein weiteres Unwetter steht dem Zollernalbkreis laut DWD bevor. Was dies für das Marktplatz Open Air in Balingen am Abend bedeutet.

Schon wieder drohen Unwetter über den Zollernalbkreis hinwegzuziehen. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitagmittag vor „starkem Gewitter“.

Dabei sind laut der amtlichen Warnung Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometern sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter auf den Quadratmeter pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich.

Der Veranstalter ist im Austausch mit der Stadt Balingen

Was bedeutet die Warnung für das Marktplatz Open Air in Balingen und den Auftritt des britischen Popsängers Calum Scott? „Vorerst beobachten wir die Wetterlage erst einmal“, erklärt uns der Sprecher des Veranstalters Vaddi Concerts. „Es macht ja keinen Sinn, den Auftritt am Mittag abzusagen, ohne zu wissen, wie es am Abend ausschaut.

Man sei aber im Falle einer Unwetterwarnung im engen Austausch mit der Stadt Balingen, der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Eine eigen Windmessanlage an der Bühne unterstützt bei der Einschätzung der Wetterlage.

Calum Scott tritt beim Marktplatz Open Air auf

„Sollte es dann am Abend gesichert sein, dass das Unwetter über den Marktplatz zieht, dann halten die Verantwortlichen vor Ort eine Art Krisensitzung ab und überlegen den weiteren Ablauf“, sagt der Sprecher weiter. Dann müsse man auch über eine Unterbrechung oder den kompletten Abbruch der Veranstaltung sprechen.

Zum ersten Act am Abend mit Calum Scott werden – Stand Freitagmittag – bis zu 2500 Personen erwartet. Nun hoffen alle Seiten, dass das Unwetter nicht über Balingen oder den gesamten Zollernalbkreis ziehen wird.

Schon mehrere Unwetter zogen über den Zollernalbkreis

Bereits in der vergangenen Woche zog ein Unwetter über die Zollernalb hinweg und hinterließ vor allem in der Region rund um Haigerloch Zerstörung.

Aber auch in und rund um Balingen kam es zu Unwetterschäden. Die Stadtwerke Balingen mussten nach den Unwettern die Stromversorgung in manchen Ortsteilen wiederherstellen.