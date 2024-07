1 Über VS könnte sich laut VS ein großes Gewittercluster bilden. (Symbolbild) Foto: Michael Niggemeier

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am späten Mittwochnachmittag in Villingen-Schwenningen und Umgebung. Extreme Unwetter sind lokal nicht ausgeschlossen.









Der Sommer hat in den vergangenen Tagen auch in der Doppelstadt so richtig Fahrt aufgenommen, doch die Hitze dürfte am Mittwoch vorerst beendet sein – stattdessen sind schwere Gewitter angekündigt worden.