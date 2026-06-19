Unwetterwarnung für Kreis Calw: Nach der Hitze drohen starke Gewitter

Nachdem der Kreis Calw am Freitag unter der Hitze von bis zu 35 Grad stöhnte, droht nun eine gänzlich unerwünschte Abkühlung. Der Wetterdienst warnt vor Lebensgefahr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagabend gegen 21 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel für den Kreis Calw herausgegeben. Besonders betroffen soll zunächst der Südwesten des Landkreises sein. Die Warnung gilt vorerst bis 21.45 Uhr und wurde auch über die Warn-App Nina herausgegeben.

Das meldet der DWD: „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter.

Lebensgefahr durch Blitzschlag

Es bestehe große Gefahr durch Blitzschlag (Lebensgefahr), vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern, verbreitet Aquaplaning, mögliche Erdrutsche und Hagelschlag.

Der DWD empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden oder Schutz zu suchen. Zudem sollten Gewässer gemieden werden. Gerüste und frei stehende Objekte wie Leinwände oder Bühnen sollen gesichert werden. Überflutete und gefährdete Abschnitte sollen gemieden werden. Zudem soll das Verhalten im Straßenverkehr angepasst und Behinderungen auf Verkehrswegen eingeplant werden. Der DWD empfiehlt zudem, gegebenenfalls vorbeugend Hochwasser-Schutzmaßnahmen zu treffen und bei drohender oder bereits bestehender Überflutung den Keller sofort zu verlassen.