Unwetterwarnung für Kreis Calw: Nach der Hitze drohen starke Gewitter

Nachdem der Kreis Calw am Freitag unter der Hitze von bis zu 35 Grad stöhnte, droht nun eine gänzlich unerwünschte Abkühlung. Der Wetterdienst warnt vor Lebensgefahr.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagabend gegen 21 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel für den Kreis Calw herausgegeben. Besonders betroffen soll zunächst der Südwesten des Landkreises sein. Die Warnung gilt vorerst bis 21.45 Uhr und wurde auch über die Warn-App Nina herausgegeben.