Unwetterschäden: Arlberg-Route in Österreich vorerst nur nachts offen

Arlberg-Route in Österreich vorerst nur nachts offen

1 Die Arlbergstraße wurde in einem Unwetter schwer beschädigt. (Foto: Archiv) Foto: Bernd Hofmeister/APA/dpa

St. Anton an Arlberg - Die Passstraße über den Arlberg in Österreich wird nach schweren Unwetterschäden ab Montagabend zeitweise wieder für den Verkehr freigegeben. Die wichtige Route zwischen den Bundesländern Tirol und Vorarlberg wird in den kommenden Tagen nur abends und nachts zwischen 20 und 7 Uhr befahrbar sein. Die Regelung gelte vorerst bis Freitag, teilte das Land Tirol mit.