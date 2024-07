1 Die Drehleiter der Feuerwehr Calw kam beim Eindecken beschädigter Dächer in Möttlingen zum Einsatz. Foto: T. Bäuerle

Das Unwetter am vergangenen Freitag verlangte den Einsatzkräften alles ab. Ein Wehrmann wurde gar verletzt, ebenso ein Kind. Die weitere Bilanz der Feuerwehr im Kreis Calw: Mehr als 50 Einsatzorte galt es zu bewältigen.









Am Freitagnachmittag überzog ein Unwetter den Landkreis Calw und forderte die Feuerwehren hauptsächlich in Calw, Althengstett und Bad Liebenzell, aber auch in Ostelsheim und Neuweiler.