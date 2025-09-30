Unwetter: Zahl der Toten in Vietnam durch Sturm Bualoi steigt

Schwere Regenfälle und Überschwemmungen halten Vietnam nach dem schweren Sturm «Bualoi» weiter in Atem. Die Behörden warnen vor neuen Gefahren in den kommenden Tagen.
Hanoi - In Vietnam ist die Zahl der Toten durch den heftigen Tropensturm "Bualoi" weiter gestiegen. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, mehr als ein Dutzend werden noch vermisst, darunter vor allem Fischer. Die meisten Opfer seien in den Wassermassen, bei Erdrutschen oder durch herabstürzende Trümmerteile gestorben, hieß es in einem Bericht der Behörde für Katastrophenmanagement. Weitere 92 Menschen wurden verletzt.