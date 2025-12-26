Unwetter: Winterstürme halten Kalifornien weiter im Griff

Ausgerechnet über Weihnachten sucht ein Wintersturm Teile des sonst so sonnenverwöhnten US-Bundesstaates Kalifornien heim. Erst für das Wochenende erwartet der Wetterdienst wieder trockenes Wetter.
Los Angeles - Nach den schweren Unwettern im Süden des US-Bundesstaates Kaliforniens an Heiligabend warnen Meteorologen weiter vor Regenfällen und Sturzfluten. Ein letztes starkes Tiefdruckgebiet könne mit mäßigem bis starkem Regen und heftigen Winden am Freitag noch einmal durchziehen, bevor am Wochenende wieder trockenes Wetter Einzug halte, schrieb der Nationale Wetterdienst in seiner jüngsten Vorhersage vom frühen Morgen (Ortszeit).