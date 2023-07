Liveblog zu schwerem Unwetter Umgestürzte Bäume und Hagel - so hat das Unwetter in der Region gewütet

Starkregen, Hagel und Sturm sind am Dienstagabend über Baden-Württemberg hinweggefegt. In vielen Städten und Gemeinden wurden Schäden gemeldet. Ein Überblick über die Lage in der Region.