Starke Regenfälle überfluten ganze Landstriche und Stadtteile in mehreren mexikanischen Bundesstaaten. Auf Dächern und Bäumen warten viele Betroffene auf Rettung. Andere sterben bei Erdrutschen.
Poza Rica - Bei Unwettern in Mexiko sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Länger anhaltende Regenfälle lösten in mehreren Teilen des Landes Überschwemmungen und Erdrutsche aus, bei denen Menschen starben. Ganze Landstriche stehen unter Wasser. Im Osten und Zentrum des Landes wurden mindestens 6.000 Häuser von den Wassermassen beschädigt.