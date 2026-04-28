Unwetter: Überschwemmungen in China zum Auftakt der Flutsaison

2 Retter helfen mit Schlauchbooten nach den starken Regenfällen in Qinzhou. Foto: Ao Shuaichang/X/XinHua/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Hüfthohes Wasser auf den Straßen, über 200 Menschen evakuiert: Starke Regenfälle setzen in der südchinesischen Region Guangxi zum Start der Flutsaison Wohngebiete unter Wasser.







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Peking - Zum Beginn der Hochwassersaison in China haben schwere Regenfälle in der südchinesischen Region Guangxi Straßen und Wohngebiete überflutet. Besonders betroffen war die Stadt Qinzhou, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Dort standen mehrere Straßenzüge unter Wasser. Autos wurden überflutet, Bewohner mussten aus betroffenen Häusern und von überfluteten Straßen in Sicherheit gebracht werden.