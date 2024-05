Hochwasser in Bisingen Diese Ratschläge geben Experten den Betroffenen der Flut

Was können betroffene Bisinger tun, um nach der Flut vor zwei Wochen nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben? Der DRK-Ortsverein hatte deshalb am Donnerstagabend Experten in die Hohenzollernhalle geladen, die Tipps gaben, was nun zu tun ist.