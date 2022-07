Brand in St. Georgen Haus an der B 33 steht lichterloh in Flammen

Ein Wohnhaus an der B 33 in St. Georgen geriet am Donnerstagnachmittag in Brand. Die Gesamtfeuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, konnte aber vom Gebäude nicht mehr viel retten.