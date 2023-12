Unwetter: Sturm Gerrit fegt über Großbritannien

1 Beschädigte Häuser in Manchester, nachdem ein mutmaßlicher Tornado Dächer abgerissen und Mauern zum Einsturz gebracht hat. Foto: Jon Super/AP/dpa

Zugverbindungen fallen aus, Flüge werden gestrichen: Sturmtief «Gerrit» richtet vor allem in Schottland Verwüstungen an.









Manchester - Ein mutmaßlicher Tornado hat große Schäden im Großraum Manchester angerichtet. Etwa 100 Gebäude seien in der Nacht zum Donnerstag beschädigt worden, meldete die Nachrichtenagentur PA. Der britische Wetterdienst Met Office wollte sich am Morgen noch nicht festlegen, ob es sich um einen Tornado gehandelt hat, teilte jedoch mit, es sei wahrscheinlich. Auf Bildern in britischen Medien waren teils Häuser mit abgedeckten Dächern zu sehen.