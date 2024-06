Unwetter sorgt für frühzeitiges Ende: Ortenauer Bürgerfest lockt hunderte Besucher nach Gutach

1 Staatssekretärin Sandra Boser (von links), Justizministerin Marion Gentges, Margit Langer, Philipp Ketterer, Landrat Frank Scherer und Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner haben das Fest mit einem Fassanstich eröffnet. Foto: Kern

Hunderte Besucher kamen am Samstag ins Gutacher Freilichtmuseum, um das sechste Ortenauer Bürgerfest zu feiern. Zwar gab es für die Gäste Freibier und Musik, drohendes Unwetter sorgte jedoch für ein frühzeitiges Ende der Veranstaltung.









Die Ortenauer feierten am Samstag ihr Bürgerfest im historischen Ambiente des Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach – auch wenn die Veranstaltung aufgrund der Unwetterwarnung vorzeitig endete. Eine gute und eine schlechte Nachricht kündigte Landrat Frank Scherer den zahlreich erschienenen Gästen im Festzelt an: „Freibier und Musik gibt es früher als geplant, aber kurz nach zwanzig Uhr ist geordneter Rückzug geboten.“