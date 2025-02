Unwetter: Schwere Regenfälle auf Elba: Feuerwehr rettet Dutzende

1 Auf der italienischen Mittelmeerinsel Elba hat die Feuerwehr nach schweren Regenfällen Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht. Foto: Vigili del Fuoco/dpa

Enorme Massen an Regen gehen auf die italienische Mittelmeerinsel nieder. Wasser und Schlamm spülen durch die Straßen. Die Einwohner werden aufgerufen, nicht ihre Autos zu benutzen.









Rom - Auf der italienischen Mittelmeerinsel Elba hat die Feuerwehr nach heftigen Regenfällen mehrere Dutzend Menschen aus gefährdeten Autos und Gebäuden gerettet. Die Behörden sprachen am Abend von mindestens 47 Menschen, die in höchster Not in Sicherheit gebracht worden seien. Betroffen war insbesondere die Gemeinde Portoferraio - und dort auch eine Tanzschule, in der sich zahlreiche Jugendliche aufhielten.