1 Im Westen und in der Mitte Deutschlands ist mit schweren Gewittern zu rechnen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unwetter im Westen, in der Mitte und abends auch im Osten sagt der Deutsche Wetterdienst vorher. Es können sich laut den Meteorologen Superzellen bilden, das sind Gewitterzellen mit hoher Energie.









Offenbach - Vor allem großkörniger Hagel und Sturmböen könnten an diesem Dienstag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) Schäden in Deutschland anrichten. Erwartet werden in einem Korridor vom Westen über die Mitte bis zum Osten schwere Unwetter - ab dem späten Vormittag sollen sich laut DWD-Vorhersage einzelne kräftige Gewitter entwickeln.