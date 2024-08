Unwetter rund um Rottweil: Blitz schlägt in Hütte mit 30 Kindern ein

1 Am Nachmittag schlug der Blitz in eine Skihütte ein. Foto: dpa

Die angekündigten Unwetter am Mittwoch sind am Kreis Rottweil knapp vorbeigezogen. Hagel gab es nahe der A81. In der Nachbarschaft allerdings krachte es richtig.









Der Deutschen Wetterdienstes hatte für den Kreis Rottweil am Mittwoch vor möglichen schweren Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr gewarnt. Das Ausmaß hielt sich dann glücklicherweise in Grenzen. Lokal ging kurzer Starkregen herunter, in Rottweil sorgten vereinzelte Sturmböen für Wirbel und umgefallene Gartenstühle.