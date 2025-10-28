Unwetter: Rekordregen in Vietnam – historische Städte unter Wasser

Im Zentrum des Landes stehen Straßen und Weltkulturerbe-Orte unter Wasser. Und die Behörden in Vietnam warnen vor weiteren Niederschlägen.
Hue - Im Zentrum von Vietnam haben sintflutartige Regenfälle dramatische Überschwemmungen ausgelöst. Besonders betroffen ist die historische Stadt Hue, wo nach Angaben des nationalen Wetterdienstes innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 1.085 Millimeter Regen fielen – ein landesweiter Rekord, wie es hieß. Die Wassermassen des Ta Trach River rissen eine wichtige Brücke fort und schnitten damit tausende Haushalte vom Umland ab.