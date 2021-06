1 Schnell erledigt war der Einsatz im Buchenweg. Foto: Schönfelder

Bösingen traf das Unwetter sehr hart, aber auch Dunningen bekam einiges ab. Zwar blieb es bei Kleineinsätzen der Feuerwehr, dennoch mussten die Männer ausrücken.

Dunningen - Bereits am Montag hatte die Abteilung Seedorf alle Hände voll zu tun. In einem Betrieb am Hummelberg waren durch einen Schaden am Gebäude große Mengen Wasser in eine Werkshalle gelaufen, das den gesamten Boden mehrere Zentimeter unter Wasser setzte, wie Gesamtkommandant Volker Hils berichtet. Die gesamte Produktionshalle sei bei dem Wassereinbruch in Mitleidenschaft gezogen worden.

Auch in Bösingen waren Wehrmänner aus Dunningen am Montagabend im Einsatz und unterstützten die Kollegen. Dabei sei "Pumpleistung" gefragt gewesen, so Hils. Die Dunninger halfen mit einem Fahrzeug und sieben Mann. Nach gut zwei Stunden konnten sie wieder abrücken.

Fünf Zentimeter Wasser im Keller

Einen Schreck in der Mittagsstunde erlebte eine Familie im Dunninger Buchenweg am Dienstag. Ein Blick aus dem Fenster sorgte für einen Schrecken. Während eines Sturzregens floss das Wasser eine Böschung hinab, schoss über die Kellertreppe und flutete den Keller, in dem innerhalb weniger Minuten fünf Zentimeter Wasser standen.

Glücklicherweise konnten die Hausbewohner elektrische Geräte und andere Habseligkeiten schnell bergen.

In wenigen Minuten waren sieben Mann der Feuerwehr vor Ort und pumpten das Wasser ab. Es entstand nur geringer Schaden.