Unwetter Notfälle: Vermisster Brite auf Mallorca tot aufgefunden

1 Ein Unwetter wurde den Briten in der Schlucht zum Verhängnis. (Foto Archiv) Foto: Clara Margais/dpa

Die Schlucht mit dem Sturzbach Torrent de Pareis auf Mallorca ist ein Paradies für Wanderer. Bei einem Unwetter wurde sie aber für ein britisches Pärchen zur Todesfalle.









Palma - Ein auf Mallorca vermisster Brite ist nach dreitägiger Suche tot aufgefunden worden. Die Leiche des 32-Jährigen sei geborgen und vorläufig identifiziert worden, teilte die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mit. Der Urlauber und seine 26-jährige Freundin waren am Dienstag bei einer Wanderung in der Schlucht Torrent de Pareis im Norden Mallorcas von einem Unwetter überrascht und von den Wassermassen mitgerissen worden. Die Leiche der jungen Frau war bereits am Mittwoch gefunden und geborgen worden.