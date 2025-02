Nach Bränden: Überschwemmungen und Erdrutsche in Los Angeles

3 Ein heftiges Unwetter hat in der US-Metropole Los Angeles für Überschwemmungen gesorgt. Foto: Ethan Swope/AP/dpa

Die Menschen im Raum Los Angeles kommen nicht zur Ruhe. Erst sorgten wochenlange Brände für Zerstörung und viele Tote. Nun setzt starker Regen der Region zu.









Los Angeles - In den ehemaligen Brandgebieten in und um die US-Westküstenmetropole Los Angeles hat ein Unwetter für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Wo noch vor wenigen Wochen verheerende Feuer wüteten, waren Straßen am Donnerstagabend (Ortszeit) teils unter zentimeterhohen Schlammschichten begraben, wie US-Medien berichteten.