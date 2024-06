1 Die starke Strömung brachte das Boot der Rettungskräfte zum Kentern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fünf Einsatzkräfte fahren nachts auf einem Boot durch das bayrische Offingen. Das Boot kentert, ein 22 Jahre alter Feuerwehrmann wird vermisst. Nun stellt die Polizei die aktive Suche nach ihm ein.









Offingen - Nach einem im Hochwasser in Schwaben vermissten Feuerwehrmann wird nicht mehr aktiv gesucht. Wahrscheinlich sei der 22-Jährige ertrunken, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Vermutlich werde man ihn finden, wenn das Wasser abgelaufen sei. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag in Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war bei starker Strömung gekentert. Vier Einsatzkräfte im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich an Land retten und blieben unverletzt.