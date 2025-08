Der diesjährige Sommer spielt nicht nur in Deutschland völlig verrückt. Auch in Norditalien sorgen heftige Wetterkapriolen für immense Probleme, insbesondere in beliebten Urlaubsregionen. Besonders stark betroffen war der Küstenstreifen zwischen Rimini und Venedig.

Unwetter und Hagel in Italien

Am Wochenende zogen dort schwere Unwetter über die Region hinweg und richteten teils erhebliche Schäden an. Riesige Hagelkörner gingen direkt an den Stränden nieder. Vor der Küste von Sottomarina, einem beliebten Badeort südlich von Venedig, bildete sich eine beeindruckende Wasserhose, ein Tornado über dem Meer. Betroffen waren außerdem die Badeorte Igea Marina und Bellaria.

Dauerregen in Kroatien

In Kroatien warnt das Staatliche Hydrometeorologische Institut (DHMZ) vor Sturmfluten, Hagel. Wie an der italienischen Adriaküste sind auch in der dortigen Küstenregion Tornados möglich. Bereits die vergangenen Tage waren stürmisch gewesen.Der Wetterdienst rechnet für die östliche Küste Istriens und die gesamte Adriaküste südlich von Rijeka bis Zadar sowie auf der Insel Krk mit starken Regenfällen.

Wind- und Wasserhose, Tornado und Großtrombe über der Adria

Was ist ein solcher Sturm über der See eigentlich: ein Tornado, eine Wind- und Wasserhose oder eine Großtrombe? Teils hört man von dem einem, teils von dem anderen Begriff. Was ist der Unterschied zwischen diesen drei Bezeichnungen?

Die simple Antwort: Es gibt keinen. Mit den Begriffen Wind-, Wasserhose und Tornado werden die exakt gleichen meteorologischen Phänomene beschrieben.Der Terminus Tornado ist an das lateinische Wort „tornare“ angelehnt und heißt wörtlich übersetzt „wenden“, „(sich) drehen“.

Zu dem Kompositum Windhose hingegen kam es aufgrund der ursprünglichen Bedeutung der Hose als „Schlauch“. Entstehen derartige Phänomene über Wasser und nicht über Land, spricht man auch von Wasserhosen.