Unwetter in Zimmern

Der Hagelflieger dreht ab 1. Januar 2022 auch über Zimmern seine Runden.Archiv- Foto: Götz















Die Gemeinde Zimmern tritt dem Hagelfliegerverein bei – und zwar bereits zum 1. Januar 2022. Verwaltung und Gemeinderat sehen diesen Schritt als einzig mögliche Präventivmaßnahme gegen Hagelschäden.

Zimmern o.R. (kw). Die überschaubare Kostenbeteiligung stehe in keinem Verhältnis zu den entstehenden Kosten bei eventuellen Unwettern mit Hagelschlag, war man sich einig. Als Jahresbeitrag zahlt Zimmern nach jetzigem Stand – er ist von der Anzahl der Einwohner abhängig – 1400 Euro.

Nach kurzen Aussprache hat sich der Gemeinderat in jüngster Sitzung mehrheitlich für eine sofortige Mitgliedschaft ausgesprochen. Grundsätzlich gegen einen Beitritt war nur Ratsmitglied Marcel Kammerer. Er tue sich schwer, "Steuergeld einzusetzen, wenn der Erfolg nicht belegt werden kann", argumentierte er. Kammerer stütze sich auf die Aussage der Wissenschaft, dass sich die Wirksamkeit in der Praxis nicht beweisen lasse. Man könne nie sagen, so räumen die Experten ein, wie sich der Hagelschauer ohne den Einsatz der Silberiodid-Mischung entwickelt hätte.

Eine österreichische Studie – so war in der Gemeinderatsvorlage zu lesen – verspräche beim Einsatz von Hagelfliegern eine Reduktion der durch Hagel entstehenden Schäden von bis zu 50 Prozent. Umso mehr Gemeinden mitmachten, je mehr könne in diesem Bereich geforscht werden, erwiderte Gemeinderat Matthias Teufel auf die geäußerten Bedenken seines Ratskollegen.

Mehrere Räte hätten sich gewünscht, nicht sofort einzutreten und die weitere Entwicklung abzuwarten. Nach Aussage der Verwaltung gehören dem Verein derzeit rund 3000 Mitglieder an. Darunter befänden sich Firmen, Privatpersonen, aktuell 14 Gemeinden aus der Region und der Landkreis Schwarzwald-Baar. Aus dem Kreis Rottweil beteiligten sich bisher nur Deißlingen und Wellendingen an der Hagelabwehr.

Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Villingen-Schwenningen finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Die Verwaltung ging auf Vor- und Nachteile wie auch auf die angewandte Technik (Impfung der Wolken mit einer Silberjodid-Mischung) kurz ein. Der Flieger starte in der Regel planmäßig ab dem Flugplatz Donaueschingen und fliege je nach Wetterlage und Wetterprognose seine Tour über die Gemeindegebiete der Mitglieder.

Die Anzahl der Einsätze habe deutlich zugenommen, hieß es. Allein im Juni 2021 sei das Flugzeug 14 Mal zur Hagelabwehr aufgestiegen. In 2020 war das Flugzeug insgesamt 20 Mal im Einsatz gewesen. Es könne aber auch bei sehr tief hängenden Wolken passieren, so der Hinweis, dass der Flieger diesen Bereich auslassen müsse, auch wenn die betroffene Kommune Mitglied sei.

Studien in Rheinland-Pfalz hätten keine nachweisbaren Rückstände von Silberjodid in Wasserproben ergeben, war in der Vorlage zu lesen. Laut Vereinsverantwortlichen sei die Mischung unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt.