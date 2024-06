4 Anwohner Walter Klingele ist in Mühlhausen von dem Hochwasser betroffen gewesen. Foto: Marc Eich

Gleich zwei Mal sind Teile von VS-Mühlhausen am Sonntag und in der Nacht auf Montag überflutet worden, ein Bewohner musste per Boot gerettet werden. Am Montag waren nun Aufräumen und Ursachenforschung angesagt.









Anwohner Walter Klingele schippt Schlamm aus seiner Garage in eine Schubkarre, zeigt dann auf einen braunen, mehr als einen Meter hohen Streifen an der Wand. „So hoch stand das Wasser“, erklärt er. Er ist einer von den betroffenen Bewohnern in Mühlhausen, die am Sonntag und in der darauffolgenden Nacht vom Hochwasser heimgesucht wurden.