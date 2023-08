Das Unwetter in der Nacht auf Freitag hat in und um VS zu Schäden geführt. Besonders spektakulär war ein Einsatz am Parkplatz der Romäusquelle. Durch umgestürzte Bäume wurde die Ausfahrtsstraße blockiert, so dass zwei Fahrzeuge mit fünf Personen eingeschlossen waren und befreit werden mussten.