Unwetter in Sulz: Schock am Freitagabend

In Teilen von Holzhausen laufen Keller voll. Straßen und Gärten sind überspült.

Schnell musste die Feuerwehrabteilung Holzhausen ausrücken – und mobilisierte auch Kräfte aus Mühlheim, Bergfelden, Fischingen und Sulz.

Insgesamt 32 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen, berichtet Abteilungskommandant Matthias Gramoll.

Mehrere Keller vollgelaufen

Mehrere Keller seien „vollgelaufen“, wie es heißt. In den meisten Einsatzobjekten sei das Wasser zwischen etwa fünf und 20 Zentimetern hoch gestanden, in einem Keller allerdings rund eineinhalb Meter.

Das Wasser sucht sich seinen Weg. Foto: Gramoll/Feuerwehr

Betroffen war der westliche Teil in der Mitte der Ortslage. Dort bot die Kanalisation nicht mehr genügend Abflusskapazität für das lokale Schwerwetterereignis. Das Wasser drückte nach oben. Kanaldeckel hoben sich. Zeitweise waren Gärten, Wege und auch die Straße überspült.

Nur der westliche Teil betroffen

Für manchen kam das Ereignis auch deshalb überraschend, weil man in Holzhausen wegen seiner Topografie Hochwasser eher nicht kenne. Immerhin: Weder Menschen noch Tiere kamen zu schaden. Die Feuerwehr pumpte die Keller, zu denen sie gerufen worden war, leer. Ob das Wasser in jedem Fall in die Häuser drückte oder teilweise auch von oben einfloss, ist nicht klar.

Gegen 23 Uhr konnten die Feuerwehrmänner Feierabend machen.