Es sieht wüst aus in Rottweil am Tag nach dem großen Unwetter: Bäume sind umgekracht, Äste bedecken die Straßen, ein Autofahrer klebt gerade die eingeschlagene Frontscheibe an seinem Tesla zu.

Das Stück Ziegel, das das Auto wohl getroffen hat, hat er in der Hand. „Wenigstens ist niemandem was passiert“, sagt er. So wie hier in der Schramberger Straße in Rottweil ging es auch Anwohnern in der Marxstraße. Noch in der Nacht habe man große Baumteile von den Autos gezogen, berichtet eine Rottweilerin. Umherfliegende gelbe Säcke sorgten zudem für jede Menge Müll. „Den haben wir im Regen in der Nacht gleich noch aufgeräumt.“

Feuerwehr bewältigt rund 40 Einsatzstellen

Und die Nacht war turbulent. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die Feuerwehr Rottweil war mit den Einsatzabteilungen Rottweil Kernstadt und den Löschzügen Altstadt und Bühlingen, sowie den Einsatzabteilungen Hausen, Göllsdorf, Feckenhausen, Neufra und Zepfenhan im Einsatz. Verletzte gab es nach bisherigem Stand, trotz des teilweise sehr heftigen Unwetters, glücklicherweise nicht.

Die Führungsgruppe der Feuerwehr Rottweil hat die Koordination und Priorisierung der Einsatzstellen aus dem Führungsraum der Feuerwache Rottweil übernommen. Hier wurden die Einsatzstellen nach Dringlichkeit den verfügbaren Einsatzfahrzeugen zugeordnet. Neben abgedeckten Dächern, wurden hauptsächlich Bäume oder Teile von Bäumen umgeworfen und blockierten Fahrbahnen.

Die Gesamtfeuerwehr Rottweil war mit insgesamt 120 Einsatzkräften mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Es wurden 40 Einsatzstellen im Stadtgebiet Rottweil und den Ortsteilen abgearbeitet.

Großeinsatz an der Groß’schen Wiese

Großeinsatz ist am Morgen auch auf der Groß’schen Wiese angesagt. Hier hat das Unwetter in der Nacht einen mächtigen Baum „gefällt“. Er krachte auf die Straße, die Feuerwehr räumte diese frei, am Morgen zerlegten Kräfte des städtischen Bauhofs den Baum in seine Einzelteile. Eine Passantin drückt ihren Dank und Respekt aus. „Was die Feuerwehr und ihr hier leistet ist einfall toll. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir solche Leute haben“, sagt sie.

An der Villa Duttenhofer ist der Park ebenfalls voller abgebrochener Baumteile. Per Hubbühne werden oben in den Kronen weitere Teile entfernt, die herunterzustürzen drohen. Und an allen Ecken und Enden in der Stadt wird gekehrt und zusammengeräumt. Das Unwetter hat viele Spuren hinterlassen.

In der Leitstelle waren laut einer ersten Bilanz der Polizei im Kreis Rottweil rund 140 Notrufe eingegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt.