Unwetter in Niedereschach

1 Niedereschach ist von einem Hagelunwetter betroffen. Foto: Albert Bantle

Ein Unwetter zog am späten Freitagnachmittag über Niedereschach.









Das freundliche Spätsommerwetter am Freitagnachmittag endete am Nachmittag sehr plötzlich. Der Deutsche Wetterdienst warnte am frühen Abend vor starken Gewittern, auch kleinkörniger Hagel könnte drohen. Der Wetterdienst (DWD) hatte eine Unwetterwarnung für die Region Villingen-Schwenningen herausgegeben.