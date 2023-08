Der Wind war dabei so heftig, dass ein Baum in die Baugrube der Großbaustelle für das neue IHK-Zentrum an der Ecke Calwer Straße/Lange Straße stürzte. Über genaue Schäden an der Baustelle war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei Nagold meldete mehrere Überschwemmungen von Straßen mit Schlamm und Wasser, unter anderem im Teilort Emmingen. Auch zerborstene Autoscheiben wurden gemeldet. Zunächst schätzte man bei der Polizei die Lage als nicht so dramatisch ein. Es sei nichts passiert, was nicht an vielen anderen Orten derzeit passiere.

Ersten Informationen zufolge traf das Unwetter besonders die Nachbarstadt Herrenberg, während es in Calw nur verstärkt regnete.