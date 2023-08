Beträchtliche Flurschäden hat am Sonntag der Hagelsturm über der Hochalb angerichtet.

Der heftige Hagelsturm am Sonntagnachmittag hat nicht nur die Getreideernte geschmälert und viele Gärten in Harthausen in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch Gebäudeschäden verursacht: Dachpfannen wurden gelockert, heruntergezogene Rollläden buchstäblich zerschossen und durchsiebt – sie sahen danach aus wie ein Schweizer Käse.

Hohe Schäden in der Mehrzweckhalle

Mit den größten Schaden richtete das Unwetter im Untergeschoss der Mehrzweckhalle, genauer: im erst vor kurzem aufwendig renovierten und ausgebauten Probenraum des Musikvereins an: Das Niederschlagswasser flutete den Raum; es musste laut dem Vereinsvorsitzenden Holger Lorrain von der Feuerwehr abgepumpt werden. Die Musiker räumten das Mobiliar aus.

Etliche Rollläden wurden beim Hagelschlag zersiebt. Foto: Gauggel

Auf der Obstbaumwiese um Walters Schuppen am nördlichen Ortsausgang bot sich am Tag nach dem Sturm ein Bild des Grauens. Einige der alten Obstbäume waren regelrecht zerfetzt oder abknickt; andere hielten der Naturgewalt Stand, büßten aber einige Äste ein.

Weitere Fotos unter www.schwarzwaelder-bote.de