„Bei uns ist das Telefon nicht mehr still gestanden“, erzählt Sandra Kurz, Ehefrau von Oliver Kurz (Hade Holzbau) unserer Redaktion.

Einen Trupp hat ihr Mann bereitgestellt, um solche so genannten Rapport-Arbeiten zu erledigen. Dass dieser aufgrund der Vielzahl an Anfragen nach dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch nicht überall gleichzeitig sein kann, ist logisch – zumal der 2006 gegründete Handwerksbetrieb mit Sitz in Höfendorf ja auch noch seine „normalen“ Auftragsarbeiten zu erledigen hat. „Wir bitten die Leute einfach um etwas Geduld“, hofft Sandra Kurz auf Verständnis für die nicht alltägliche Situation.

Schäden waren 1999 beim Sturm „Lothar“ größer

Auch bei der Gruoler Firma Holzbau Siedler gingen nach der Sturmnacht etliche Hilferufe ein. Weil Geschäftsführer Helmut Siedler als erfahrener Zimmermann das geahnt hatte, hatte er bewusst schon am Mittwoch zwei Leute von den üblichen Baustellen abgezogen, um Sturm-Aufträge abzuarbeiten. Gestern wurden daraus schon drei Kolonnen.

Sein Betrieb hat jetzt zwar gut zu tun, ist aber noch nicht an der Kapazitätsgrenze angelangt Die von den Böen verursachten Schäden an den Hausdächern haben in aller Regel nur kleinere Ausmaße angenommen und sind relativ zügig repariert. Meistens müssen nur Ziegel wieder aufgesetzt werden. „Der Orkan Lothar 1999 war viel schlimmer“, findet Helmut Siedler. Morgen muss er sich um das Dach des BayWa-Lagerhauses in Haigerloch und um das Zunftheim der Haigerlocher Narren neben der Ölmühle kümmern.

Im Notfall ist die 112 die beste Wahl

Viele Leute waren in der Sturmnacht etwas ratlos, was sie tun sollten. Hätte zum Beispiel die Alarmierung der Feuerwehr Geld gekostet und man hätte den Einsatz bezahlen müssen?

Nicht zwangsläufig, wie Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs auf unsere Nachfrage erklärt. Knickt ein Baum auf einem Privatgrundstück um und stellt keine öffentliche Gefahr dar, dann ist das in aller Regel keine Aufgabe für die Feuerwehr. Anders sieht das aus, wenn von Dächern herabfallende Ziegel, geknickte Äste oder auch umgestürzte Bäume eine Gefährdung für andere Häuser oder den öffentlichen Verkehrsraum darstellen, dann ist die Feuerwehr sehr wohl gefordert.

Und am besten wählt man in so einem Fall die 112. Dann geht der Notruf bei der Leitstelle ein und wird an die Haigerlocher Feuerwehr weitergeleitet, damit sie systematisch und nach gewissen Prioritäten die Einsatzstellen abarbeiten kann. Sonst würde das Ganze im Chaos enden

Aus den bereits berichteten 58 Einsätzen aller Haigerlocher Feuerwehren bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs sind im Laufe des Tages laut Kornwachs 69 geworden. Hauptsächlich ging es darum weitere Äste und Bäume zu beseitigen.

Stadtverwaltung öffnet Deponie bei Gruol

Die Stadtverwaltung Haigerloch hat inzwischen auf die Situation ebenfalls reagiert und die Öffnungszeiten der Erddeponie „Lehen“ bei Gruol ausgedehnt. Weil nach den Unwetterschäden auf den Grundstücken einiges an holzigem Grüngut angefallen sei, teilt das Bauamt der Stadt mit, werde zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten der Deponie (dienstags und freitags von 13.15 bis 16.15 Uhr), am morgigen Samstag, 15. Juli, von 8 bis 12 Uhr eine Annahme angeboten.

Holziger Hecken- und Baumschnitt bis 20 Zentimeter Durchmesser kann gegen eine Gebühr von zwei Euro pro Kubikmeter abgegeben werden. Kleinmengen bis 0,5 Kubikmeter werden nicht berechnet